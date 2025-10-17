«Отношусь как к проекту»: инженер из Калифорнии вырастил тыкву весом в тонну

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 10 0

Такой гигантский овощ можно сравнить с легковым автомобилем.

Самый огромный овощ в мире

Фото: 5-tv.ru

Инженер из Калифорнии вырастил тыкву весом в тонну и выиграл чемпионат

Инженер из Калифорнии Брэндон Доусон стал победителем 52-го международного чемпионата по выращиванию самых тяжелых тыкв. Об этом сообщает Associated Press.

Его гигантская тыква потянула на 1064 килограмма — почти столько же весит легковой автомобиль. Когда судьи объявили результаты, Доусон, не сдерживая эмоций, поднял руки вверх и посадил своих детей прямо на победную тыкву. За рекордный овощ он получил приз в размере 20 тысяч долларов (около 1,6 миллиона рублей).

Доусон работает инженером-технологом на производстве электромобилей Rivian Automotive и признается, что выращивание тыкв стало его страстью.

«Навыки, полученные на работе, помогли мне и здесь — я отношусь к этому как к инженерному проекту», — рассказал он журналистам.

Гигантские тыквы он выращивает уже пять лет. В прошлом году Доусон занял второе место, а теперь впервые одержал победу. Однако до мирового рекорда ему немного не хватило: пока его удерживает 1278-килограммовая тыква, выращенная братьями из Англии.

