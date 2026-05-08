«Мы тебя так ждали!» — Катерина Шпица раскрыла имя новорожденного сына

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Артистка отметила, что путь к материнству оказался непростым.

Как Катерина Шпица назвала новорожденного сына

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Катерина Шпица назвала второго сына Богданом

Актриса Катерина Шпица раскрыла имя новорожденного сына. Радостной новостью актриса поделилась в социальных сетях, где опубликовала серию нежных семейных снимков.

Артистка сообщила, что мальчика назвали Богданом. По словам Шпицы, появление ребенка стало для семьи не только долгожданным счастьем, но и началом совершенно нового этапа жизни.

«Сынок! Богдан Русланович Панов, мы так тебя ждали! Как мы мечтали увидеть эту традиционную бирочку: „Мальчик. 3940 г, 55 см», — поделилась актриса.

Катерина призналась, что первые дни после родов наполнены сильными эмоциями и ощущением абсолютного счастья. Она рассказала, что лишь на третьи сутки у нее пришло молоко, а новорожденного сына теперь буквально невозможно оторвать от груди.

«Наши роды — счастливый финал большого пути и начало новой истории вместе с новой жизнью. Ведь человека мало родить — его надо вырастить добрым и счастливым», — написала Шпица.

Также артистка отметила, что путь к материнству оказался непростым. По ее словам, им с супругом Русланом Пановым пришлось пережить потерю ребенка, страх и тяжелые испытания, однако именно надежда помогла семье двигаться дальше.

