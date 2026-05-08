Россия согласилась поддержать инициативу Трампа о продлении перемирия до 11 мая
Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков
Россия согласилась на предложение американского лидера Дональда Трампа продлить режим прекращения огня с Украиной до 11 мая. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, Москва также поддержала проведение в этот период обмена пленными по формуле «тысяча на тысячу».
Ранее Россия объявила перемирие с 8 по 10 мая в честь 81-й годовщины Победы. В Минобороны предупредили, что при попытках Киева сорвать празднование Дня Победы в Москве ВС РФ нанесут массированный ракетный удар по центру украинской столицы.
Новость дополняется.
