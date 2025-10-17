«Никогда не скрывался»: рэпер Macan объявил дату ухода в армию

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 28 0

Артист воспринимает службу как новый этап в жизни и намерен честно исполнить свой гражданский долг.

Когда Макан уходит в армию

Фото: Антонова Арина/ТАСС

Рэпер Macan объявил дату ухода в армию

Рэпер Андрей Косолапов, известный под сценическим именем Macan, заявил, что 28 ноября отправится на срочную службу в армию. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в своем Telegram-канале.

«Никогда не скрывался — 28 ноября ухожу в армию», — подчеркнул артист.

Он также добавил, что не уезжал за границу, вопреки ложным сообщениям, которые распространились в СМИ.

Ранее, 15 октября, сообщалось, что Macan не явился в сборный пункт военкомата на Угрешской улице в Москве. Сам музыкант еще 6 октября говорил, что намерен пойти служить.

Перед уходом в армию артист отменил несколько концертов, в том числе в Уфе и Сургуте, и решил продать свой BMW M5, часто упоминаемый в его треках.

Macan заявил, что воспринимает службу как новый этап в жизни и намерен честно исполнить свой гражданский долг. Поклонники уже начали делиться шутливыми видео и делать «дембельские календари», а спрос на билеты на последние выступления музыканта резко вырос.

