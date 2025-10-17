Судный день: стала известна дата конца света

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 155 0

Технический прогресс может помочь отсрочить неминуемую гибель мира.

Когда наступит конец света — точная дата

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Tech Explorist: ученые из Японии совместно с НАСА назвали дату конца света

Исследователи из японского Университета Тохо совместно с экспертами NASA определили примерную дату, когда существование на Земле станет невозможным. Об этом сообщает Tech Explorist со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience.

По их специалистов, это произойдет примерно в 1 000 002 021 году, когда Солнце начнет постепенно увеличивать яркость и температуру.

Ученые прогнозируют, что усиление солнечного излучения приведет к испарению мирового океана, разрушению атмосферного баланса и исчезновению условий, пригодных для жизни. Также опасность представляют сильные солнечные бури, способные нарушить химический состав атмосферы и снизить уровень кислорода до критически низких показателей.

Эксперты провели около 400 тысяч математических расчетов с использованием различных моделей, чтобы определить эту дату.

Авторы исследования, среди которых Казуми Озаки из Университета Тохо и Кристофер Рейнхард из NASA, отметили, что технический прогресс может помочь отсрочить этот сценарий, например, с помощью создания автономных экосистем или переселения человека на другие планеты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.98
1.90 94.58
2.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:30
Актриса Наталья Варлей госпитализирована в столичную клинику
20:19
Путин: Россия борется и всегда будет бороться за свой суверенитет
20:10
Женщина выдавала своего сына за больного раком и собирала деньги на лечение
20:04
Сийярто: Венгрия обеспечит безопасность Путина на саммите с Трампом
20:00
Венгерский вопрос: почему для встречи Путина и Трампа предложили именно Будапешт
19:59
«Старых» слушателей не обидим точно»: Тима Белорусских вернулся на сцену

Сейчас читают

«Меняется что-то внутри»: Нюша раскрыла причину внешнего преображения
«Был бы разрыв»: Иосиф Пригожин о том, кто мог бы представлять Россию на «Грэмми»
День отца в 2025 году: как поздравить папу, история и традиции праздника
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео