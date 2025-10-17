Судный день: стала известна дата конца света

Tech Explorist: ученые из Японии совместно с НАСА назвали дату конца света

Исследователи из японского Университета Тохо совместно с экспертами NASA определили примерную дату, когда существование на Земле станет невозможным. Об этом сообщает Tech Explorist со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience.

По их специалистов, это произойдет примерно в 1 000 002 021 году, когда Солнце начнет постепенно увеличивать яркость и температуру.

Ученые прогнозируют, что усиление солнечного излучения приведет к испарению мирового океана, разрушению атмосферного баланса и исчезновению условий, пригодных для жизни. Также опасность представляют сильные солнечные бури, способные нарушить химический состав атмосферы и снизить уровень кислорода до критически низких показателей.

Эксперты провели около 400 тысяч математических расчетов с использованием различных моделей, чтобы определить эту дату.

Авторы исследования, среди которых Казуми Озаки из Университета Тохо и Кристофер Рейнхард из NASA, отметили, что технический прогресс может помочь отсрочить этот сценарий, например, с помощью создания автономных экосистем или переселения человека на другие планеты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.