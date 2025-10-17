При взрыве на заводе «Авангард» пострадали до шести человек

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 43 0

В настоящий момент экстренные службы продолжают работать на месте происшедшего.

Сколько человек пострадали из-за взрыва на заводе «Авангард»

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В результате взрыва в одном из цехов на заводе «Авангард» в Стерлитамаке, в Башкирии, по предварительной информации, пострадали до шести человек. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Уточняется, что из-под завалов извлечен один человек, его госпитализировали, еще один находится в состоянии средней тяжести.

В настоящий момент экстренные службы продолжают работать на месте происшедшего. Причины взрыва уточняются.

Ранее сообщалось о том, что в одном из цехов оборонного предприятия «Авангард» в Стерлитамаке произошел взрыв. Глава республики Башкортостан в своем Telegram-канале написал, что здание цеха, в котором произошел взрыв, получило серьезные повреждения. Ситуация находится на контроле ответственных органов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Волгоградской области из-за обломков беспилотника произошел пожар на подстанции. Пожар был оперативно локализован силами пожарных подразделений, а специалисты уже занимаются восстановлением электроснабжения

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.98
1.90 94.58
2.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:30
Актриса Наталья Варлей госпитализирована в столичную клинику
20:19
Путин: Россия борется и всегда будет бороться за свой суверенитет
20:10
Женщина выдавала своего сына за больного раком и собирала деньги на лечение
20:04
Сийярто: Венгрия обеспечит безопасность Путина на саммите с Трампом
20:00
Венгерский вопрос: почему для встречи Путина и Трампа предложили именно Будапешт
19:59
«Старых» слушателей не обидим точно»: Тима Белорусских вернулся на сцену

Сейчас читают

«Меняется что-то внутри»: Нюша раскрыла причину внешнего преображения
«Был бы разрыв»: Иосиф Пригожин о том, кто мог бы представлять Россию на «Грэмми»
День отца в 2025 году: как поздравить папу, история и традиции праздника
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео