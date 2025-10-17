Взрыв произошел в одном из цехов на заводе «Авангард» в Стерлитамаке в Башкирии

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 89 0

Местные жители ощутили сильный толчок.

Взрыв на заводе «Авангард» в Стерлитамаке в Башкирии

Фото: © РИА Новости/Сергей Пивоваров

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Взрыв произошел в одном из цехов на заводе «Авангард» в Стерлитамаке в Башкирии. Об этом сообщила мэрия города.

«Сегодня, 17 октября, на ФКП „Авангард“ в одном из цехов произошел взрыв», — говорится в официальном Telegram-канале администрации.

В публикации уточнили, что сейчас на месте происшествия уже работают все службы. Ситуация находится на контроле ответственных органов.

Данных о пострадавших или погибших в настоящее время администрация не предоставила, они уточняются.

Источник 5-tv.ru также сообщил, что предварительно до шести человек могли пострадать при взрыве на заводе. По словам собеседника, из-под завалов уже был извлечен один человек, его госпитализировали.

Еще один находится в состоянии средней тяжести.

На месте присутствуют три бригады скорой медицинской помощи.

Глава республики Башкортостан в своем Telegram-канале написал, что здание цеха, в котором произошел взрыв, получило серьезные повреждения. Причины произошедшего устанавливаются.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.08
0.24 92.08
0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:00
«Меняется что-то внутри»: Нюша раскрыла причину внешнего преображения
18:59
«Тревожный сигнал»: в Иране проснулся спавший 700 тысяч лет «зомби-вулкан»
18:52
«Крестоносец» из Уфы рассказал, почему ударил пассажира в автобусе
18:46
«Тема требует исследования»: Евгений Ткачук назвал главный грех русского народа
18:39
Умерла звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Людмила Егорова
18:37
Взрыв произошел в одном из цехов на заводе «Авангард» в Стерлитамаке в Башкирии

Сейчас читают

Песков ответил на вопрос о возможном месте встречи Лаврова и Рубио
«Был бы разрыв»: Иосиф Пригожин о том, кто мог бы представлять Россию на «Грэмми»
День отца в 2025 году: как поздравить папу, история и традиции праздника
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео