«Никогда не стесняться»: Сосо Павлиашвили назвал свой главный семейный принцип

Артист всегда подавал личный пример своим детям.

Сосо Павлиашвили: главный семейный принцип — беречь родных людей

Российский и грузинский певец Сосо Павлиашвили раскрыл свой главный принцип семейного счастья. По его мнению, важно всегда делать друг друга счастливыми и как можно чаще произносить те самые теплые слова «Я тебя люблю». Об этом композитор поделился с корреспондентом 5-tv.ru на концерте в честь Дня отца в Москве. 

Сосо также добавил, что для него очень важно было, чтобы дети всегда видели пример перед глазами уважительного и доброго отношения к родителям.

«Делать друг друга счастливыми, всегда говорить друг другу „Я тебя люблю“ и никогда не стесняться, никогда не откладывать. Самое главное, что мои дети видели, как я отношусь к моим родителям. Это всегда было для них примером и остается. Дай бог, чтобы это надолго осталось», — рассказал певец.

По словам исполнителя одной из самых популярных романтических песен «Небо на ладони», настоящее счастье — это родные люди, которых надо «беречь и никогда не принимать как должное».

«Вот это счастье — то, что дает бог. Это надо беречь и никогда не принимать как должное. Это мое мнение, я его никому не навязываю. Это есть настоящее счастье», — резюмировал Павлиашвили.

Стоит отметить, что на праздничном концерте с поздравлениями и музыкальными номерами среди артистов были замечены Лев Лещенко, Лариса Долина, Денис Майданов, Денис Клявер, SHAMAN, группа «Любэ», Дмитрий и Инна Маликовы, Михаил Шуфутинский и другие звезды российской эстрады.

