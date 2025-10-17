«Меняется что-то внутри»: Нюша раскрыла причину внешнего преображения

Певица Нюша назвала внутренние перемены причиной изменений в образе

Вдохновение и внутренние перемены ведут к преображению во внешности и в образе в целом. Этим поделилась в беседе с 5-tv.ru певица Нюша на фестивале «Новое Радио Движ».

Звезда рассказала, что активно экспериментирует с музыкальным жанром афробит, вдохновившись композицией «Russia» и творчеством диджея HUGEL. Она отметила, что создала оригинальную песню, сочетающую этническую музыку, фолк и русские народные мотивы с афробитом.

«Я в музыкальном поиске и пробую разные направления. Меня очень вдохновили композиция „Russia“ и диджей HUGEL. Вообще афробит — такое интересное направление, которое взволновало сердца многих слушателей и зрителей. И я с командой вместе с музыкальным продюсером просто на одном дыхании написала эту песню. Подумала, раз жизненный поток ведет меня туда, то надо попробовать, что это такое. Получился необычный стиль, <…> кажется, очень оригинально», — отметила Нюша.

Артистка также сообщила о подготовке необычного прочтения песни, над которой работала несколько месяцев с обновленным составом музыкантов. Исполнительница планирует расширить шоу, увеличив количество танцоров, чтобы сделать выступления более масштабными.

«Я расширяюсь и готовлюсь также преумножить количество танцоров, сделать более крупное шоу. Поэтому масштабируемся», — поделилась Нюша.

К тому же она пояснила, как ей необходимы всесторонние перемены.

«Мне очень важно меняться, потому что когда меняется что-то внутри, очень хочется, чтобы поменялось и внешнее обрамление. Поэтому это касается не только внешнего вида, но и проявления взгляда на творчество», — добавила певица.

Ранее, писал 5-tv.ru, Нюша рассказала об отношениях с рэпером Rakhim.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.