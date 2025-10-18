«Лучший был с ним»: Дженнифер Лопес о самом запоминающемся партнере по съемкам

Актриса Дженнифер Лопес назвала экранного партнера по самому яркому поцелую

Актриса Дженнифер Лопес назвала коллегу, с которым у нее был наиболее запоминающийся поцелуй на экране. Об этом звезда рассказала в ходе участия в вечернем ток-шоу на американском телевидении.

Она пояснила, что считает лучшим подобным моментом — сцену с актером Бреттом Голдстином, который стал ее партнером в новой романтической комедии «Служебный роман».

«Я только что снялась в фильме с Бреттом Голдстином, и я бы сказала, что с ним был мой лучший поцелуй», — отметила актриса.

Помимо этого, у Лопес были экранные поцелуи с актерами Джорджем Клуни и Мэтью Макконахи.

Премьера фильма с участием Лопес и Голдстина назначена на 2026 год. Детали сюжета кинокартины в данный момент неизвестны.

Накануне Лопес вместе с бывший муж, актером Беном Аффлеком появилась на премьере фильма «Поцелуй женщины-паука», показывая дружеские с ним отношения после развода. При этом сам Аффлек подчеркивал в недавнем интервью, что между ним и Лопес нет драмы, и он проявляет большое уважение к экс-супруге.

