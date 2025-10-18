«Угасла искра»: Том Круз и Ана де Армас расстались

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Несмотря на разрыв актеры остаются в дружеских отношениях.

Почему Том Круз и Анна де Армас расстались

Фото: www.globallookpress.com/Carlos Tischler

Том Круз и Ана де Армас расстались после девяти месяцев отношений

Кубино-испанская актриса Анна де Армас и американский актер Том Круз расстались, потому что в их отношениях «угасла искра». Об этом сообщает The Sun.

«Между ними угасла искра, но они все еще любят компанию друг друга, и они оба очень взрослые в этом. Том и Анна хорошо провели время вместе, но их время как пары закончилось. Они просто поняли, что не собираются идти дальше», — рассказал инсайдер, близкий к звездной паре.

Союз голливудских актеров продлился девять месяцев. Впервые о романе Тома Круза и Анны де Армас начали говорить в феврале этого года, когда их заметили вместе на свидании в День святого Валентина.

Фото: www.globallookpress.com/Ivanka Voisin

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что заслуженная артистка РФ и актриса Юлия Персильд призналась, что состоит в отношениях. По словам артистки, женщине не стоит быть одной — рядом обязательно должен быть близкий человек.

