«Угасла искра»: Том Круз и Ана де Армас расстались

Том Круз и Ана де Армас расстались после девяти месяцев отношений

Кубино-испанская актриса Анна де Армас и американский актер Том Круз расстались, потому что в их отношениях «угасла искра». Об этом сообщает The Sun.

«Между ними угасла искра, но они все еще любят компанию друг друга, и они оба очень взрослые в этом. Том и Анна хорошо провели время вместе, но их время как пары закончилось. Они просто поняли, что не собираются идти дальше», — рассказал инсайдер, близкий к звездной паре.

Несмотря на разрыв актеры остаются в дружеских отношениях.

Союз голливудских актеров продлился девять месяцев. Впервые о романе Тома Круза и Анны де Армас начали говорить в феврале этого года, когда их заметили вместе на свидании в День святого Валентина.

Фото : www.globallookpress.com/Ivanka Voisin

