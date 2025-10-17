«У меня есть половинка»: Юлия Пересильд подтвердила новые отношения

Актриса Юлия Пересильд рассказала об изменениях в личной жизни — новой любви

Заслуженная артистка РФ и актриса Юлия Персильд призналась, что состоит в отношениях. Подробностями своей личной жизни она поделилась в интервью стилисту Алеко.

По словам артистки, женщине не стоит быть одной — рядом обязательно должен быть близкий человек.

«У меня есть вторая половинка. Точно не поддерживаю историю, что женщина должна все сама, все одна. Не надо быть одной. Конечно, лучше одной, чем абы как — моя такая история, но, конечно, мечтать надо о любви, о парности», — уточнила она.

Также Пересильд отметила, что женская натура подобна цветку: о ней нужно заботиться, любить и боготворить.

«Женщина должна всегда оставаться женщиной. И слабой быть, и глупой. Я хочу быть цветочком, о котором заботятся, которого любят», — добавила звезда.

Однако имя избранника держится в секрете.

Ранее звезда фильма «Вызов» состояла в отношениях с режиссером Алексеем Учителем. В этом союзе родились две дочери: Анна в 2009 году и Мария в 2013 году. Однако в 2021 году пара рассталась. После с 2022 года у актрисы был роман с актером Михаилом Тройником, но в начале этого года их отношения закончились.

