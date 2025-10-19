Принцу Эндрю запретили посещать королевские мероприятия

Анастасия Антоненко
Решение было принято с личного согласия его брата, короля Карла III.

Принцу Эндрю запретили посещать королевские мероприятия

Фото: www.globallookpress.com/Prince Andrew

Бывший герцог Йоркский, принц Эндрю, из-за скандалов, связанных с обвинениями в сексуальном насилии, официально лишился права посещать публичные королевские мероприятия, включая предстоящую церемонию коронации Уильяма, принца Уэльского. Об этом сообщила британская газета The Times.

По данным издания, это решение было принято с личного согласия короля Карла III, после обсуждений с принцем Уильямом, на фоне длительного скандала, связанного с покойным финансистом Джеффри Эпштейном.

Кроме того, по заявлению Букингемского дворца, Эндрю больше не сможет использовать свой титул герцога Йоркского, а также другие почести.

Расследование в отношении финансиста Джеффри Эпштейна началось в марте 2005 года, после сообщения семьи 14-летней девочки о том, что она подверглась сексуальному насилию в его особняке. В 2019 году он был обвинен в сутенерстве и вовлечении в проституцию, в том числе несовершеннолетних.

Ему грозили 40 лет тюрьмы плюс еще пять за сговор с целью вовлечения в торговлю других лиц. Однако Эпштейна обнаружили мертвым в тюремной камере в том же году, когда он ждал суда по делу о секс-торговле. В результате расследования инцидент признали самоубийством.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, принц Эндрю отказался от всех королевских титулов, включая членство в древнейшем высшем английском рыцарском ордене — Благороднейшем ордене Подвязки.

