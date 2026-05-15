Пострадали жилые дома и люди: Рязанскую область атаковали дроны ВСУ

В результате атаки БПЛА на Рязанскую область пострадали жилые дома

В Рязанской области в связи с атакой беспилотников ВСУ работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил глава региона Павел Малков в своем канале в мессенджере МАКС.

По данным губернатора, из-за упавших обломков украинских дронов пострадали несколько жилых домов, а также территория одного из предприятий. По предварительным данным, есть раненые среди населения. Сотрудники экстренных служб ликвидируют последствия ударов. Малков призвал жителей не покидать свои дома.

«Не подходите к окнам. Самое безопасное место в квартире — ванная комната или коридор с капитальными стенами», — написал он.

Несколькими часами ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников на подлете к столице. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Также 5-tv.ru писал, что в дни перемирия в связи с празднованием Дня Победы (с 9 по 12 мая) от обстрелов в Херсонской области погибли два человека, еще восемь получили ранения. Украинские боевики атаковали, сбрасывали взрывчатку с беспилотников, в одном из населенных пунктов мужчина и женщина наехали на мину на автомобиле.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.