Соседский душ по расписанию: как пережить отключение воды

Лилия Килячкова
Когда в квартире внезапно пропадает привычный комфорт, приходится искать неожиданные варианты вне дома.

Где мыться во время отключения воды

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Life.ru: при отключении горячей воды можно помыться в фитнес-клубе

В Москве с 13 мая в разных районах города горячее водоснабжение будут временно отключать — максимум до десяти дней. Финансовый консультант Александр Патешман в беседе с Life.ru рассказал, где можно принять душ, если дома нет воды.

Один из самых простых вариантов — воспользоваться фитнес-клубом. Если у вас или знакомых есть абонемент, часто к нему прилагаются гостевые визиты. По ним можно не только посетить тренировку, но и спокойно воспользоваться душем.

Еще один способ — короткое проживание в недорогой гостинице или хостеле. Иногда выгоднее снять один номер на всю семью, чем несколько отдельных. Стоимость суток в таких местах может быть относительно невысокой, а горячая вода обычно доступна постоянно благодаря внутренним накопителям. Также подойдут гостиницы с почасовой оплатой.

Также можно использовать бизнес-залы на вокзалах. У многих банков в приложениях есть бесплатные проходы в такие залы. В таких зонах, как правило, есть душевые кабины, а дополнительно предлагают чай, кофе и перекус.

Один из практичных способов справиться с временным отсутствием горячей воды — взаимопомощь между знакомыми, коллегами или соседями. Поскольку графики отключений в Москве различаются в зависимости от района, жители могут координироваться между собой. Достаточно договориться с теми, кто живет поблизости: в один день воспользоваться душем у них, а позже — принять у себя.

Самый очевидный, но все еще рабочий способ — классический набор из тазика и ковша. Он остается самым бюджетным вариантом, хоть и уступает по комфорту остальным.

Если хочется большего удобства, можно выбрать общественные бассейны, где предусмотрены душевые зоны. Разовое посещение обычно стоит недорого и может включать сауну или дополнительные услуги. В будние дни и в непиковые часы это особенно выгодно.

