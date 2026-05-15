«Шаг к безопасности»: риелтор о введении нотариальной формы договора дарения

Риелтор Юсова: Нотариальная форма договора дарения делает сделки безопаснее

С января 2025 года в России действует закон, согласно которому договор дарения объектов недвижимости должен в обязательном порядке заверять нотариус. Специалист оценивает соответствие договора реальным намерениям участников сделки, он также может самостоятельно направлять документы в Росреестр для регистрации. Прежде стороны направляли необходимые бумаги в многофункциональный центр (МФЦ). Изменения оценила риелтор Юлия Юсова.

Эксперт полагает, что введение обязательной нотариальной формы договора дарения — это скорее позитивное изменение на рынке, чем ограничение. Раньше дарение действительно было удобным, быстрым, не требовало лишних затрат. В отличие от наследства, которое часто сопровождалось и сопровождается сложными процедурами. Но на практике именно дарение долго оставалось одной из самых уязвимых форм сделки с точки зрения злоупотреблений.

«Очень много случаев, когда недвижимость передавалась под давлением, в состоянии непонимания или просто из-за доверчивости, особенно среди пожилых людей. Причем речь не только о классических мошеннических мошеннических схемах, нередко это происходило внутри семьи… И в таких ситуациях простая письменная форма сделки не давала никакой дополнительной защиты», — отметила Юсова.

Участие нотариуса, подчеркнула риелтор, — это серьезный фильтр. Нотариус обязан установить личность, проверить дееспособность, задать уточняющие вопросы и убедиться, что человек действует добровольно. Это не абсолютная гарантия, но это важный уровень защиты, которого раньше не было.

«У этой инициативы есть оборотная сторона — это удорожание сделки. И здесь я считаю правильным рассмотреть все-таки возможность льгот и снижения стоимости натуральных услуг для социально уязвимых категорий, прежде всего для пенсионеров», — подчеркнула эксперт.

Подозрение, что рынок начнет обходить новые требования через альтернативные схемы, например, фиктивные договоры купли-продажи, справедливо. Такой риск действительно существует. Риелтор уверена, что в любом случае необходимо добиваться полной прозрачности расчетов. При сделках с недвижимостью логично развивать безналичные формы оплаты через банковские системы, потому что такой платеж сложнее подделать.

Отдельно Юлия Юсова обратила внимание на договор ренты — еще одну зону повышенного риска. По мнению специалиста, такие сделки тоже должны проходить через нотариуса.

«Нотариальная форма дарения — это не про усложнение жизни участникам рынка, а про попытку снизить количество злоупотреблений. И с этой точки зрения, это шаг в сторону большей безопасности сделки с недвижимостью», — заключила она.

