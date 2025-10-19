Роспотребнадзор начал расследование в связи с массовым отравлением в Бурятии

Борис Сатаров
Борис Сатаров

Среди пострадавших 18 детей, все они доставлены в больницу.

Из-за чего произошло массовое отравление в Бурятии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Сотрудники Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование после массового отравления жителей Бурятии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По предварительным данным, от пищевого отравления пострадали 43 человека. Все заболевшие госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу.

По словам главы Минздрава республики Евгении Лудуповой, среди заболевших 25 детей. В больницы доставлены 36 человек, включая 21 ребенка в возрасте от семи до 15 лет. Один из пациентов находится в стабильно тяжелом состоянии в реанимации, остальные — в состоянии средней степени тяжести.

Как указано на официальном сайте Роспотребнадзора, все пострадавшие приобретали продукты в магазинах торговой марки «Николаевский» в Улан-Удэ.

В Следственном комитете рассказали 5-tv.ru, что по факту массового отравления возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Москве владельца и повара киоска с шаурмой приговорили к принудительным работам после того, как их продукцией отравились 26 человек.

