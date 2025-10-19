Отравившиеся в Бурятии ели шаурму и онигири

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 35 0

После употребления этих продуктов более 40 человек госпитализированы с острыми кишечными симптомами.

Что стало причиной массового отравления в Бурятии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Массовое отравление в Бурятии, может быть связано с шаурмой и онигири. Об этом сообщает ТАСС.

Предварительно, в Улан-Удэ массовое отравление произошло после употребления продуктов, приобретенных в торговой сети «Николаевский».

Председатель Комитета стратегического планирования и организации здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова сообщила, что пострадавшие обратились в инфекционную больницу с признаками острой кишечной инфекции: рвотой и тошнотой:

«Все, кто употреблял вчерашнюю продукцию торговой сети „Николаевский“, такую как шаурма, онигири и т. д., и те, у кого возникли симптомы острой кишечной инфекции — рвота, тошнота, жидкий стул и другие, — обращайтесь за медицинской помощью по телефону „103“ и в приемное отделение инфекционной больницы».

Всего пострадали 43 человека, из них 36 госпитализированы, в том числе 21 ребенок в возрасте от 7 до 15 лет. В ходе медицинских исследований у трех пациентов подтвердился сальмонеллез.

Следственный комитет по Республике Бурятия возбудил уголовное дело по статье об изготовлении и продаже продукции, не соответствующей требованиям безопасности (ч.1 ст. 238 УК РФ).

Ранее 5-tv.ru рассказал, что число жертв отравления суррогатным алкоголем в Петербурге вновь выросло.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.98
1.90 94.58
2.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:03
Перемирие в секторе Газа — все? Израиль нанес авиаудары по Рафаху
12:44
Дмитриев: идея тоннеля между РФ и США стала вирусной
12:14
ВС РФ освободили населенные пункты Чунишино и Полтавка
12:04
В Калининграде девять школьников отравились, поев в местном кафе
12:00
Отравившиеся в Бурятии ели шаурму и онигири
12:00
«Все будет супер»: Агата Муцениеце показала палату в выбранном роддоме

Сейчас читают

Папа Карло — образ настоящего отца. Кот Базилио поздравил всех пап с праздником
День отца в 2025 году: как поздравить папу, история и традиции праздника
«Отец — позвоночник семьи»: как дети изменили жизнь звездных пап
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео