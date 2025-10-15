Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Петербурге вновь выросло

Эфирная новость 34 0

Ранее в Ленобласти отравились почти 50 человек.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Массовые отравления в России

Еще два человека отравились суррогатным алкоголем в Петербурге

Стало известно о новых жертвах отравления суррогатным алкоголем в Петербурге.

В квартире нашли тела мужчины и женщины, а рядом с ними пятилитровую канистру и пластиковую бутылку с неизвестной жидкостью. По словам соседей, погибшие вели асоциальный образ жизни. Женщина была дважды судима за побои и причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось о том, что число отравившихся в Ленобласти выросло до 49. Еще трое пострадали, однако врачи смогли их спасти, они уже выписаны из больницы.

Ранее 5-tv.ru писал про массовое отравление алкоголем в Сланцевском районе стало известно 26 сентября. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Позднее уточнялось, что из-за употребления суррогата погибли жители и других районов.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк передавала, что предполагаемым источником контрафактного спиртного, приведшего к гибели людей в Ленобласти, стала коммерческая организация из Тосненского района

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Массовые отравления в России
2 окт
Не пей, братец! Кто травит россиян поддельным алкоголем
1 окт
Количество отравившихся суррогатным алкоголем в Ленобласти вновь выросло
1 окт
Надышались порошка: подробности отравления школьников в Екатеринбурге
30 сент
Счетчик не останавливается: количество погибших от суррогата в Ленобласти выросло
30 сент
Еще трое: в деле об отравлении алкоголем в Ленобласти появились новые фигуранты
29 сент
Отравленный алкоголь могли разливать в поселке Трубников Бор в Ленобласти
22 сент
Не пей меня: детали расследования по делу «Мистера Сидра»
22 сент
Производителя «Мистера сидра» Анара Гусейнова приговорили к девяти годам колонии
10 июл
Для дезинфекции воды в Дагестан доставили три тонны гипохлорита натрия
7 мар
«Грубые нарушения»: китайское кафе в Благовещенске закрыли из-за отравления пятерых гостей
+3° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.96
-0.89 92.68
-1.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:38
Сомнительная слава: скандалы губернатора Самарской области Федорищева
18:22
Гособвинение запросило для Сергея Фургала 25 лет колонии по делу о хищении
18:14
Глава МВД Великобритании заявила о потере контроля над границами из-за мигрантов
18:10
Курсы блогера Алекса Лесли признали запрещенными к распространению в России
18:00
ВВС Пакистана нанесли авиаудары по столице Афганистана
18:00
Грузовик в Уфе снес 11 машин на огромной скорости

Сейчас читают

Кобахидзе вслед за Алиевым отказался от встречи с председателем ОБСЕ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости