Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Петербурге вновь выросло
Ранее в Ленобласти отравились почти 50 человек.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Еще два человека отравились суррогатным алкоголем в Петербурге
Стало известно о новых жертвах отравления суррогатным алкоголем в Петербурге.
В квартире нашли тела мужчины и женщины, а рядом с ними пятилитровую канистру и пластиковую бутылку с неизвестной жидкостью. По словам соседей, погибшие вели асоциальный образ жизни. Женщина была дважды судима за побои и причинение тяжкого вреда здоровью.
Ранее сообщалось о том, что число отравившихся в Ленобласти выросло до 49. Еще трое пострадали, однако врачи смогли их спасти, они уже выписаны из больницы.
Ранее 5-tv.ru писал про массовое отравление алкоголем в Сланцевском районе стало известно 26 сентября. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Позднее уточнялось, что из-за употребления суррогата погибли жители и других районов.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк передавала, что предполагаемым источником контрафактного спиртного, приведшего к гибели людей в Ленобласти, стала коммерческая организация из Тосненского района
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 2 окт
- Не пей, братец! Кто травит россиян поддельным алкоголем
- 1 окт
- Количество отравившихся суррогатным алкоголем в Ленобласти вновь выросло
- 1 окт
- Надышались порошка: подробности отравления школьников в Екатеринбурге
- 30 сент
- Счетчик не останавливается: количество погибших от суррогата в Ленобласти выросло
- 30 сент
- Еще трое: в деле об отравлении алкоголем в Ленобласти появились новые фигуранты
- 29 сент
- Отравленный алкоголь могли разливать в поселке Трубников Бор в Ленобласти
- 22 сент
- Не пей меня: детали расследования по делу «Мистера Сидра»
- 22 сент
- Производителя «Мистера сидра» Анара Гусейнова приговорили к девяти годам колонии
- 10 июл
- Для дезинфекции воды в Дагестан доставили три тонны гипохлорита натрия
- 7 мар
- «Грубые нарушения»: китайское кафе в Благовещенске закрыли из-за отравления пятерых гостей
100%
Нашли ошибку?