Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Петербурге вновь выросло

Еще два человека отравились суррогатным алкоголем в Петербурге

Стало известно о новых жертвах отравления суррогатным алкоголем в Петербурге.

В квартире нашли тела мужчины и женщины, а рядом с ними пятилитровую канистру и пластиковую бутылку с неизвестной жидкостью. По словам соседей, погибшие вели асоциальный образ жизни. Женщина была дважды судима за побои и причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось о том, что число отравившихся в Ленобласти выросло до 49. Еще трое пострадали, однако врачи смогли их спасти, они уже выписаны из больницы.

Ранее 5-tv.ru писал про массовое отравление алкоголем в Сланцевском районе стало известно 26 сентября. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Позднее уточнялось, что из-за употребления суррогата погибли жители и других районов.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк передавала, что предполагаемым источником контрафактного спиртного, приведшего к гибели людей в Ленобласти, стала коммерческая организация из Тосненского района

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.