Премьер Большого театра Лобухин получил травму во время выступления

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Выполняя прыжок, артист неожиданно потерял равновесие и упал.

Премьер Большого театра Лобухин упал на сцене

Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин

Заслуженный артист России Михаил Лобухин получил травму на сцене Большого театра. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Лобухин во время выполнения прыжка во время выступления на показе балета «Иван Грозный» неожиданно потерял равновесие и упал, получив травму голеностопа. Самостоятельно уйти со сцены премьер Большого театра уже не смог. Спектакль пришлось приостановить, объявив антракт.

В продолжении спектакля Лобухина заменил другой артист — Егор Гращенко.

Насколько серьезно травмировался премьер пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актрису Наталью Варлей госпитализировали в столичную клинику. Уточняется, что у актрисы появились боли в области кисти. В клинике артистке провели операцию на руке и сделали эндоскопическое расширение.

Звезда, известная по роли Нины в советском фильме Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», обратилась к медикам еще 8 октября из-за непрекращающихся болей


