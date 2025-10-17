Актриса Наталья Варлей госпитализирована в столичную клинику

Мария Щелканова
Звезда обратилась за помощью к медикам еще неделю назад.

Почему госпитализировали актрису Варлей

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актриса Наталья Варлей госпитализирована в столичное медицинское учреждение. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Уточняется, что у актрисы появились боли в области кисти. В клинике артистке провели операцию на руке и сделали эндоскопическое расширение. Подобное заболевание обычно появляется вследствие перенесенной травмы или долгой работы на компьютере.

Звезда, известная по роли Нины в советском фильме Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», обратилась к медикам еще 8 октября из-за непрекращающихся болей в руке.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что актера Александра Збруева перевели в другую больницу из-за проблем с почками.

Актера доставили в медицинское учреждение 9 октября. В ходе обследования, врачи диагностировали у Збруева ряд серьезных урологических заболеваний, в том числе проблемы с давлением и сердцем. В связи с этим артисту понадобилось срочное хирургическое вмешательство. После того, как медики стабилизировали его состояние, артиста перевезли в профильную больницу.

