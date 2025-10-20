Трое школьников повредили свыше 80 надгробий в Новосибирской области

|
Диана Кулманакова
Злоумышленникам нет и десяти лет.

Трое школьников повредили надгробия в Новосибирской области

Фото: Telegram/by u.krug/Прокуратура Новосибирской области/prokuratura_nso

Трое учеников начальной школы повредили более 80 надгробных памятников на местном кладбище в селе Заливино Кыштовского района Новосибирской области. Об этом сообщили в Telegram-канале региональной прокуратуры.

«Предварительно установлено, что 15.10.2025 в дневное время трое несовершеннолетних детей 2016 и 2018 г. р. повредили более 80 надгробных памятников на кладбище с. Заливино Кыштовского района», — говорится в публикации.

На опубликованных фото видно, что надгробия сброшены с постаментов, урны с цветами опрокинуты, а памятники повреждены. По данному факту проводится уголовно-процессуальная проверка, а также будет дана оценка работе местных органов системы профилактики района.

Ранее в марте 2025 года в Крыму завершилось расследование дела об осквернении могилы военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака и трех бойцов — преступник был задержан и признал вину.

Также в июле и августе зарегистрировано более 370 случаев порчи могил участников боевых действий, включая нанесение непристойных надписей и символики, разбрасывание венков и мусора.

