В Литве растущие счета за отопление заставляют местных жителей экономить

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 21 0

Более половины литовцев планируют сокращать расходы из-за увеличения цен.

В Литве счета за отопление не по карману местным жителям

Фото: © РИА Новости/Михаил Куравлев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Более 50% жителей Литвы собираются сократить свои расходы в связи с растущими счетами за отопление. Об этом говорит недавний опрос, проведенный по заказу банка Citadele — его данные публикует портал EADaily.

Ожидается, что в 2025 году стоимость отопления в крупных городах страны превысит на 2% уровень прошлого года, а с 2026 года цены могут вырасти еще больше из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС).

В условиях увеличения затрат 36% опрошенных планируют сократить расходы, отказываясь от путешествий, посещения мероприятий и крупных покупок. Кроме того, 18% респондентов вынуждены будут ограничить даже самые необходимые ежедневные траты — на еду и лекарства. А 4% жителей страны, в принципе, не смогут позволить себе оплату услуг отопления.

При таких данных власти страны продолжают гордо заявлять о полном отказе от использования российских энергоносителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Киева нет денег на закупку энергии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.36
0.38 94.38
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:25
В Литве растущие счета за отопление заставляют местных жителей экономить
21:11
Редкую монету эпохи Екатерины II представили в Москве
20:53
В Бурятии учителя отстранили от работы после драки с учеником
20:35
Болгария пропустит самолет Путина через свое воздушное пространство ради встречи с Трампом в Будапеште
20:29
Вот так улов! В Швеции рыбак нашел клад серебряных монет XII века
20:20
В Британии мужчина два месяца выдавал себя за женщину и работал медсестрой

Сейчас читают

«Свобода от России»: в Литве цены на отопление заставляют население сокращать расходы
Композитора Игоря Крутого и певицу Ирину Аллегрову обвинили в плагиате
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео