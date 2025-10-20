Более 50% жителей Литвы собираются сократить свои расходы в связи с растущими счетами за отопление. Об этом говорит недавний опрос, проведенный по заказу банка Citadele — его данные публикует портал EADaily.

Ожидается, что в 2025 году стоимость отопления в крупных городах страны превысит на 2% уровень прошлого года, а с 2026 года цены могут вырасти еще больше из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС).

В условиях увеличения затрат 36% опрошенных планируют сократить расходы, отказываясь от путешествий, посещения мероприятий и крупных покупок. Кроме того, 18% респондентов вынуждены будут ограничить даже самые необходимые ежедневные траты — на еду и лекарства. А 4% жителей страны, в принципе, не смогут позволить себе оплату услуг отопления.

При таких данных власти страны продолжают гордо заявлять о полном отказе от использования российских энергоносителей.

