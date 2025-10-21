Женщина закопала пережившую Холокост мать во дворе ради ее пенсии

Диана Кулманакова
Перед этим ее тело хранилось в старом морозильнике для мороженого.

Можно ли получать пенсию за умершего родственника

Фото: 5-tv.ru

В Израиле дочь закопала 93-летнюю мать во дворе из-за ее пенсии

Жительница Израиля скрыла, что ее 93-летняя мать умерла, чтобы продолжать получать ее пенсию. Об этом сообщает The Times of Israel.

Пожилая женщина, пережившая Холокост, умерла в 2023 году, однако ее дочь не уведомила власти, а вместе с членами семьи закопала тело в глубокой яме у себя во дворе. В течение полутора лет семья получала выплаты на общую сумму 18 тысяч шекелей (около 443 тысяч рублей), включая пособия из немецкого бюджета.

«Они просто не сообщили об этом и в течение полутора лет продолжали получать деньги на совместный счет», — рассказал начальник оперативной группы по борьбе с особо опасными преступлениями в Галилее, главный инспектор Алон Реувени.

По данным следствия, перед захоронением тело хранилось в старом морозильнике для мороженого.

Партнер обвиняемой, также арестованный по делу, покончил с собой после того, как понял, что следствию стало известно о его причастности. Против дочери погибшей возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве и воспрепятствовании работе правоохранительных органов.

Ранее похожий случай произошел в Греции. Женщина на протяжении трех лет скрывала смерть своей матери, похоронив ее тело в конюшне и продолжая получать социальные выплаты. Преступление раскрыли после жалоб соседей, обеспокоенных исчезновением пенсионерки.

