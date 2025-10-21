Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

Правительство Японии ушло в отставку. Премьер-министр Сигэру Исиба пробыл на посту чуть больше года. Уже прошло собрание парламента, в ходе которого выбрали нового главу кабмина.

Им впервые стала женщина — председатель Либерально-демократической партии Санаэ Такаити. Ранее ей удалось заключить важный стратегический альянс — с консервативной партией, который, как отмечают журналисты, в разы увеличил шансы на ее избрание премьером.

Санаэ Такаити активно выступает против проникновения в страну сомнительных западных тенденций. А также отстаивает традиционные японские ценности.

