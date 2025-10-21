Потребление алкоголя в России снизилось до минимума с 1999 года

|
Диана Кулманакова
В каких регионах любят крепкие напитки меньше всего?

Сколько алкоголя употребляют в россии на человека в год

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Россияне в сентябре сократили потребление алкоголя до 7,84 литра в год на душу населения — это минимум с 1999 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные информации Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Ранее аналогичный уровень потребления фиксировался лишь в 1999 году. Данные до 2008 года основаны на ограниченной базе, учитывающей только официальные продажи спиртного. В 1990-х годах значительную часть алкогольного рынка занимал нелегальный сектор, который в отдельные годы достигал около двух третей продаж.

Меньше всего алкоголя потребляют на Северном Кавказе: в Чечне — 0,13 литра, в Ингушетии — 0,62 литра, в Дагестане — 0,89 литра, в Кабардино-Балкарии — 2,25 литра, в Карачаево-Черкесии — 2,63 литра.

В крупных городах средний показатель выше: житель Москвы выпивает 4,91 литра, Санкт-Петербурга — 6,55 литра, в Новосибирской области — 8,83 литра, в Свердловской — 10,49 литра, в Татарстане — 8,5 литра на человека.

Ранее «Известия» со ссылкой на аналитические бюллетени Альфа-банка сообщали, что если в начале года рост потребительских расходов составлял 13–14%, то к концу июля он снизился до 6%. Особенно активно россияне начали экономить в сентябре.

Как отмечает председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов, за восемь месяцев 2025 года товарооборот вырос лишь на 2,2%, что в четыре раза меньше прошлогодних темпов. Наибольшее падение спроса зафиксировано на непродовольственные товары, тогда как продукты первой необходимости остаются в приоритете.

Гендиректор компании «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров связывает снижение покупательской активности не только с ростом цен, но и с изменениями на рынке труда: растет доля граждан с неполной занятостью, сокращаются премии и бонусы, что вынуждает людей ограничивать необязательные траты.

