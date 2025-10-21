Дженнифер Лопес пытается вернуть Аффлека с помощью колдовства и астрологии

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 13 0

Певица продолжает жить в их общем с бывшим супругом доме.

Дженнифер Лопес рассталась с Аффлеком — новые подробности

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Jeffrey Mayer/JTM Photos

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Radar Online: Дженнифер Лопес пытается вернуть Аффлека с помощью колдовства

Прошел уже год с тех пор актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес расстались. Однако исполнительница и не думает сдаваться в борьбе за свое счастье. Как сообщает Radar Online, Лопес даже прибегает к помощи эзотерических практик — от астрологии до ритуалов вуду.

Певица обращается к гадалкам, очищает дом шалфеем и проводит церемонии с участием сантерийского жреца Мерла Гонсалеса, веря, что это поможет вновь соединить ее пути с Аффлеком.

«Она убеждена, что их история не окончена. Дженнифер не сдается и верит, что судьба все еще сведет их вместе», — рассказал инсайдер

При этом певица продолжает жить в роскошном особняке стоимостью 68 миллионов долларов, который они с Беном купили вместе. Несмотря на то, что дом давно выставлен на продажу, Лопес, как утверждают источники, отказывается снижать цену, тогда как Аффлек хочет как можно скорее закрыть этот вопрос и двигаться дальше.

«Жить в доме, который напоминает о разбитом браке, крайне нездорово. Но Дженнифер упряма и не готова отпустить прошлое. Эта черта помогала ей в карьере, но теперь мешает в личной жизни», — отметил собеседник издания.

История отношений Лопес и Аффлека началась в 2002 году, когда они познакомились на съемках фильма «Джильи». Пара обручилась, но в 2004 году рассталась. Спустя почти 20 лет, в 2021 году, Лопес и Аффлек возобновили роман, а в июле 2022 года поженились — сначала в Лас-Вегасе, затем устроили вторую церемонию для близких.

В августе 2024 года Дженнифер подала на развод.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.36
0.38 94.38
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:56
В Турции после развода суд обязал мужчину платить алименты на котов
17:53
Дженнифер Лопес пытается вернуть Аффлека с помощью колдовства и астрологии
17:43
В Южной Корее девушка пыталась сжечь таракана из самодельного огнемета и убила соседку
17:36
Много темных пятен: адвокат о перспективах дела об убийстве режиссера Сергея Политика
17:32
«Совершенно разные цели»: как и зачем злоумышленники взламывают аккаунты звезд
17:26
Медсестра выбросила гранату из окна больницы в Новосибирске

Сейчас читают

Убийца режиссера Сергея Политика попал на камеры видеонаблюдения
«Появилась она»: в блоге Самойловой озвучена причина развода с Джиганом
Спас ангел-хранитель: как Клявер и Костюшкин чудом избежали смертельного ДТП
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео