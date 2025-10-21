Туристка сорвалась вглубь древней египетской пирамиды

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Во время экскурсии женщина упала в шахту сооружения.

Испанская туристка сорвалась вглубь египетской пирамиды

Фото: www.globallookpress.com/Wang Dongzhen

В Египте произошел несчастный случай с путешественницей из Испании, которая провалилась внутрь 4000-летней пирамиды. Об этом сообщает Gulf News.

По данным издания, женщина поскользнулась на деревянном пандусе, проходя по узкому коридору Ломаной пирамиды фараона Снофри, и упала на глубину около 80 метров.

Предположительно, во время падения туристка получила перелом стопы. Инцидент вызвал панику среди других посетителей, находившихся внутри памятника. На место происшествия прибыли спасатели, которым пришлось действовать в крайне сложных условиях — внутри пирамиды царили духота, пыль и почти полная темнота.

По словам очевидцев, найти женщину помогли ее крики о помощи. Операция по спасению длилась несколько часов. Медики оказали пострадавшей первую помощь прямо в подземных коридорах, а эвакуировать ее пришлось буквально ползком из-за узких проходов древнего сооружения.

Ломаная пирамида фараона Снофри является одной из самых известных построек эпохи Древнего Египта.

