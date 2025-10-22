На самый мощный ледокол в мире «Чукотка» установили рубку

Судно обеспечит круглогодичную навигацию в Западной Арктике.

В Петербурге установили рубку на самый мощный ледокол в мире «Чукотка»

На фоне знаменитой линии горизонта Петербурга, где видны Петропавловская крепость и соборы, сегодня появился еще один силуэт, который принадлежим самому большому и мощному ледоколу в мире.

На атомоходе «Чукотка» завершили монтаж рубки, установив самую большую ее часть весом почти в 300 тонн. Именно в этом отсеке находится каюта капитана, а так же главное помещение судна — кают-компания.

«Выше — только ходовой мостик, т. е. жилые помещения закончились. сейчас ходовой мостик, мачта. и ледокол получит свои габариты в высоту. Город может видеть как ледокол растет. Со всех сторон его видно», — рассказал начальник отдела связей с общественностью «Балтийского завода ОСК» Александр Лебедев.

Фактически работы находятся на финишной прямой. Ледокол «Чукотка» пойдет на ходовые испытания уже в следующем году. Он должен обеспечить круглогодичную навигацию в Западной Арктике.

