«Известия»: Банки начали повышать ставки по отдельным вкладам

Ряд крупных банков повысили ставки по некоторым видам вкладов, несмотря на тенденцию последних месяцев, когда вслед за понижением ключевой ставки Центробанка убывала и доходность депозитов. Об этом со ссылкой на экспертов из банковской сферы сообщается в материале «Известий».

Отмечается, что повышение ставок может быть связано с внутренними нуждами финансовых организаций, так как привлекательность депозитов помогает им решать свои задачи, в том числе привлекать капитал для реализации масштабных инвестиционных проектов или расширения кредитного портфеля.

Как подчеркнул первый зампред правления ПАО «РосДорБанк» Алексей Виноградов, так повышение ставки становится инструментом конкурентной борьбы.

Также, полагают специалисты, вес имеет и сезонный фактор. В частности, осенью растет деловая активность, усиливается соперничество между банками за доступ к ликвидности. К ее показателям привлечено повышенное внимание, накладываются требования, которые необходимо выполнять для поддержания стабильности всей банковской системы.

Исходя из происходящих перемен, опрошенные эксперты советуют выбирать краткосрочные вклады — на несколько месяцев. Если ключевые показатели продолжат снижаться, такое решение поможет вкладчику воспользоваться преимуществами повышенного дохода, несмотря на изменчивость рыночной конъюнктуры.

Также нужно учитывать перспективы диверсификации вложений, применять программы долгосрочного инвестирования от крупных банков.

