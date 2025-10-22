Число отравившихся едой в Улан-Удэ увеличилось до 145

|
Элина Битюцкая
Среди них 79 детей, госпитализированы 76 человек.

Сколько людей отравились в Улан-Уде из-за пищевой продукции

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

Число отравившихся едой в Улан-Удэ увеличилось до 145, из которых 79 — дети. Госпитализация коснулась 76 человек, включая 47 детей.

Об этом сообщает представитель регионального управления Роспотребнадзора в беседе с РИА Новости.

Напомним, что вспышка острой кишечной инфекции была зафиксирована 19 октября, и с тех пор ситуация только ухудшается.

Следственные органы уже возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности».

Под опалой оказалась заведующая производством цеха готовой пищевой продукции компании «Восток», которая была задержана. Ей предъявлено обвинение.

Проверки Роспотребнадзора выявили серьезные нарушения санитарных норм и условий хранения продуктов, что стало причиной приостановки деятельности ряда объектов компании.

Власти Бурятии также сообщили о том, что все пострадавшие получат компенсации за причиненный вред здоровью.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Новой Москве родители отравившегося в детском саду мальчика требуют компенсации.

