Пропавшая в тайге семья Усольцевых могла встретиться с таежными староверами

Семья Усольцевых, пропавшая в тайге Красноярского края в конце сентября, могла столкнуться с обитателями тайных поселений старообрядцев. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на руководителя поискового отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлану Торгашину.

«Может, выбрались и наткнулись на каких-нибудь староверов», — сказала Торгашина, отметив, что семья с ребенком могла найти убежище в одной из закрытых общин, где чужих принимают крайне редко.

При этом специалист администрации деревни Ярцево Енисейского района Екатерина Иржакова, знакомая с местными старообрядцами, выразила сомнение в подобной версии.

«Чужаков они (старообрядцы. — Прим. ред.) особо не жалуют», — подчеркнула женщина. По ее мнению, если Усольцевы и нашли приют в глуши, то, возможно, речь идет не о староверах, а о некой секте.

Исчезновение семьи Усольцевых произошло на маршруте к горе Буратинка в Красноярском крае. По данным СМИ, ранее рассматривались версии о падении метеорита и о возможных ловушках, установленных в тайге.

