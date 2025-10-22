Пропавшая в тайге семья Усольцевых могла встретиться с таежными староверами
Расследование получило новое направление — поисковики не исключают, что россияне оказались среди отшельников, живущих в глуши.
Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин
Семья Усольцевых, пропавшая в тайге Красноярского края в конце сентября, могла столкнуться с обитателями тайных поселений старообрядцев. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на руководителя поискового отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлану Торгашину.
«Может, выбрались и наткнулись на каких-нибудь староверов», — сказала Торгашина, отметив, что семья с ребенком могла найти убежище в одной из закрытых общин, где чужих принимают крайне редко.
При этом специалист администрации деревни Ярцево Енисейского района Екатерина Иржакова, знакомая с местными старообрядцами, выразила сомнение в подобной версии.
«Чужаков они (старообрядцы. — Прим. ред.) особо не жалуют», — подчеркнула женщина. По ее мнению, если Усольцевы и нашли приют в глуши, то, возможно, речь идет не о староверах, а о некой секте.
Исчезновение семьи Усольцевых произошло на маршруте к горе Буратинка в Красноярском крае. По данным СМИ, ранее рассматривались версии о падении метеорита и о возможных ловушках, установленных в тайге.
