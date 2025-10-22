Попросила отложить телефон: отец избил учительницу за просьбу к его дочери

Mirror: Отец избил учительницу, попросившую его дочь отложить телефон

В Бразилии 53-летняя учительница пострадала после того, как родитель одной из учениц напал на нее прямо в классе. Поводом для агрессии стало замечание педагога: женщина попросила школьницу отложить мобильный телефон и сосредоточиться на классной работе. Об этом сообщает Mirror.

По данным полиции, после замечания учительницы девочка позвонила своему отцу, который вскоре ворвался в школу. Мужчина несколько раз ударил педагога по голове на глазах у детей.

Коллеги и даже дочь пытались остановить мужчину, схватив его за руки, однако он успел нанести пострадавшей не менее девяти ударов. По меньшей мере трое учеников стали свидетелями нападения.

Учительница позже рассказала, что всего лишь попросила девочку «отложить телефон и переписать то, что было на доске». После инцидента женщину доставили в больницу, а нападавшего задержали. Позже его отпустили под залог, предъявив обвинения в нападении и угрозах.

«Мы осуждаем любые формы насилия в школьной среде и подтверждаем нашу приверженность обеспечению безопасной и уважительной атмосферы для всех участников образовательного процесса», — отметили в Министерстве образования округа.

Случай вызвал волну возмущения в соцсетях. Многие пользователи потребовали ужесточить правила использования телефонов в школах.

«Что это за родитель, который подает такой пример? Если родители будут так вмешиваться, у учителей не останется никакой власти, а значит, образование катится в пропасть», — написал один из комментаторов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.