Реку с крокодилами одобрили для проведения соревнований на Олимпиаде в Австралии

Река Фицрой в австралийском Квинсленде прошла первоначальные испытания для определения пригодности в качестве места проведения Олимпийских и Паралимпийских соревнований по гребле в 2032 году. Об этом сообщает издание ABC News со ссылкой на национальный оргкомитет Олимпиады.

В марте водоем уже был объявлен местом проведения соревнований, однако это решение вызвало негативную реакцию со стороны национальных и международных органов. Эксперты обратили внимание на то, что водный путь не соответствует техническим стандартам безопасности. Среди прочего река известна тем, что в ней обитают крокодилы.

Тем не менее, теперь Консультативный комитет по гребле CQ32 подтвердил, что водоем прошел первоначальные испытания Независимым органом по инфраструктуре и координации Игр (GIICA).

