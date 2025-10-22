Реку с крокодилами одобрили для проведения соревнований на Олимпиаде в Австралии

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 25 0

Водоем получил «зеленый свет» на первоначальных испытаниях.

Кто разрешил проводить олимпиаду в реке с крокодилами

Фото: www.globallookpress.com/Harry Laub

Река Фицрой в австралийском Квинсленде прошла первоначальные испытания для определения пригодности в качестве места проведения Олимпийских и Паралимпийских соревнований по гребле в 2032 году. Об этом сообщает издание ABC News со ссылкой на национальный оргкомитет Олимпиады.

В марте водоем уже был объявлен местом проведения соревнований, однако это решение вызвало негативную реакцию со стороны национальных и международных органов. Эксперты обратили внимание на то, что водный путь не соответствует техническим стандартам безопасности. Среди прочего река известна тем, что в ней обитают крокодилы.

Тем не менее, теперь Консультативный комитет по гребле CQ32 подтвердил, что водоем прошел первоначальные испытания Независимым органом по инфраструктуре и координации Игр (GIICA). 

Ранее 5-tv.ru писал, что международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла решение не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в квалификационных соревнованиях к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года.

