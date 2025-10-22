FIS не допустила российских и белорусских спортсменов к квалификации Олимпиады

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла решение не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в квалификационных соревнованиях к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года даже в нейтральном статусе. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В сообщении FIS отмечается, что Совет федерации во вторник проголосовал за то, чтобы не содействовать участию спортсменов из России и Белоруссии в качестве индивидуальных нейтральных атлетов (AIN) на квалификационных стартах к зимней Олимпиаде 2026 года и Паралимпийским играм 2026 года в Милане.

Федерация подчеркнула, что решение о допуске спортсменов в нейтральном статусе к существующей квалификационной системе остается за каждой международной федерацией, даже если рекомендации противоречат позиции Международного олимпийского комитета (МОК).

В Ассоциации лыжных видов спорта России (АЛВСР) заявили, что решение FIS «продолжает дискриминацию российских спортсменов» и «противоречит нейтральному принципу», закрепленному в уставе организации.

Также в АЛВСР сообщили о намерении использовать все доступные средства, включая обращение в суд, чтобы спортсмены не пострадали по политическим причинам.

До 21 октября FIS оставалась единственной федерацией, не определившей судьбу российских и белорусских спортсменов. Другие федерации либо разрешили участие в нейтральном статусе, либо сохранили отстранение. Таким образом, российские лыжники и сноубордисты не смогут участвовать в Олимпиаде-2026, которая пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Россияне отстранены от соревнований FIS с 2022 года после начала специальной военной операции на Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.