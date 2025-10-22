Харченко рассказала о планах по ремонту студенческих общежитий в России

В России отремонтируют более 800 студенческих общежитий и построят 27 кампусов мирового уровня. Об этом рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко в беседе с 5-tv.ru.

«Более 800 общежитий отремонтировано будет по всей стране и двадцать семь кампусов мирового уровня во многих регионах страны будет построено. И это, конечно же, существенная мера поддержки высшей школы», — отметила Харченко.

По ее словам, финансирование системы высшего образования увеличится более чем на 7%. Более того, в стране планируется развитие проектов, направленных на технологическое лидерство.

Особенно важными сферами, которые получат финансовую поддержку от государства, являются приборостроение, станкостроение, микроэлектроника, самолетостроение и другие. В целом, расходы на научную деятельность увеличатся.

