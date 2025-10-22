«Мы сочувствуем»: Исторический музей Москвы поддержал Лувр после кражи реликвий

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 21 0

Стоимость похищенных драгоценностей оценивается в 88 миллионов евро.

Кража экспонатов в Лувре

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Исторический музей в Москве поддержал коллег из Лувра после кражи экспонатов

Государственный исторический музей Москвы выразил поддержку и сочувствие коллегам из Лувра, в связи с недавней кражей экспонатов. Об этом сообщает начальник управления по связям с общественностью учреждения Мария Лемигова в беседе с Life.ru.

«Мы искренне сочувствуем коллегам из Лувра и считаем кражу музейных ценностей большой утратой для мировой культуры», — уточнила она.

Злоумышленников проникли в главное здание музея, разбив окна и вскрыв витрины в галерее Апполона, где выставлены ювелирные украшения. Преступники действовали в форме рабочих и воспользовались подъемным механизмом, чтобы попасть внутрь через окно со стороны набережной Сены. Злоумышленникам потребовалось около четырех минут, чтобы обчистить главный музей Франции.

По предварительным данным, похищено от восьми до девяти экспонатов, включая украшения, принадлежавшие Наполеону, его супруге Жозефине и императрице Евгении.

Стоимость похищенных драгоценностей оценивается в 88 миллионов евро.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что украденные из Лувра драгоценности не были застрахованы.

