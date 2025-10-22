Украденные из Лувра драгоценности не были застрахованы

Эфирная новость 21 0

Похищенные украшения на 88 миллионов евро могут вернуть только французские полицейские, но вероятность такого исхода сомнительна.

Фото, видео: Reuters/Louvre Museum; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Стало известно, во сколько именно оценили ущерб от ограбления Лувра. Преступники вынесли украшения на 88 миллионов евро. После такого провала директор музея подала в отставку, хотя ее и не приняли.

Это дерзкое похищение уже называют ударом не только по музею, но и по репутации Макрона и всей Франции. Осложняет положение еще один нюанс — сокровища не были застрахованы. Возмещать убытки некому.

Остается надежда лишь на французскую полицию. Впрочем, скептики утверждают, что жандармам едва ли удастся вернуть похищенные реликвии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.35
-0.01 94.67
0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:27
Сийярто и Фицо резко ответили на фейки об «отмене» саммита Путина и Трампа
6:14
Украденные из Лувра драгоценности не были застрахованы
6:00
Вертолеты Ми-28НМ разнесли спрятанный в лесах опорник ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака
5:45
«Ну, Милявская дура»: певица стала жертвой телефонных мошенников
5:31
ЕГЭ по истории хотят сделать обязательным на ряде гуманитарных направлений

Сейчас читают

Передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Сиэтл»
В России впервые выписан штраф за рекламу в Instagram*
«Воспитательная работа»: Кончаловский о влиянии Никиты Михалкова на свою жизнь
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео