Украденные из Лувра драгоценности не были застрахованы
Похищенные украшения на 88 миллионов евро могут вернуть только французские полицейские, но вероятность такого исхода сомнительна.
Фото, видео: Reuters/Louvre Museum; 5-tv.ru
Стало известно, во сколько именно оценили ущерб от ограбления Лувра. Преступники вынесли украшения на 88 миллионов евро. После такого провала директор музея подала в отставку, хотя ее и не приняли.
Это дерзкое похищение уже называют ударом не только по музею, но и по репутации Макрона и всей Франции. Осложняет положение еще один нюанс — сокровища не были застрахованы. Возмещать убытки некому.
Остается надежда лишь на французскую полицию. Впрочем, скептики утверждают, что жандармам едва ли удастся вернуть похищенные реликвии.
