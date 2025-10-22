Украденные из Лувра драгоценности не были застрахованы

Стало известно, во сколько именно оценили ущерб от ограбления Лувра. Преступники вынесли украшения на 88 миллионов евро. После такого провала директор музея подала в отставку, хотя ее и не приняли.

Это дерзкое похищение уже называют ударом не только по музею, но и по репутации Макрона и всей Франции. Осложняет положение еще один нюанс — сокровища не были застрахованы. Возмещать убытки некому.

Остается надежда лишь на французскую полицию. Впрочем, скептики утверждают, что жандармам едва ли удастся вернуть похищенные реликвии.

