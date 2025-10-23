«Мне с ними сложно»: за что Роман Курцын ругает своих детей

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 26 0

Как признался сам актер, он воспитывает не только сына и дочь, но и своего внутреннего ребенка.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Роман Курцын ругает своих детей за хамство и проявление неуважения

Актер Роман Курцын ругает своих детей, если замечает хамское поведение или проявление неуважения. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал сам артист на премьере фильма «Горыныч».

«За хамство, за неуважение — это в основном то, что меня может вывести из себя. А остальное? Пытаюсь договариваться. Потому что я воспитываю трех детей: сына, дочку и своего внутреннего ребенка, поэтому мне очень сложно с ними», — признался актер.

Имена своих наследников Роман раскрывать отказался, однако рассказал об их увлечениях. Например, сын артиста занимается карате и уже делает первые шаги в актерстве. Мальчик даже несколько раз снимался в кино, правда, играя второстепенных персонажей. Попробовать свои силы в главной роли наследникам не разрешает звездный отец.

«Я его пока не пускаю. Потому что этому надо уделить много времени, и это надо заслужить», — пояснил Курцын.

И дочь, и сын актера любят кинематограф и смотрят очень много фильмов, в том числе и современных. И именно ради молодого поколения, по мнению актера, нужно снимать хорошие, не похожие на других картины.

«Почему очень важно еще снимать какие-то оригинальные истории? Для того чтобы воспитывать молодежь. На этом целые поколения растут. Когда-то мы в детстве смотрели сказки, на которых выросли, и понимали: что такое хорошо, что такое плохо», — отметил Роман.

Также актер рассказал об одной из первых серьезных потерь дочери. Девочка не может найти свою любимую игрушку, с которой никогда не расставалась, несмотря на то, что она уже изрядно поистрепалась.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какова цена славы Романа Курцына в кино.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.65
0.30 94.75
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:22
Муниципальный режим ЧС введен в районе Копейска после взрыва на предприятии
10:12
Вернут свободу движения: лучшие упражнения от боли в спине и для красивой осанки
10:10
Принц Уильям согласился на встречу с Гарри на конкретных условиях
10:08
В Воронежской области восемь домов повреждены из-за атак ВСУ
10:06
Французскую армию призвали готовиться к крупному конфликту через 3-4 года
10:01
В Новосибирске обрушился потолок в детской больнице

Сейчас читают

«Золотой купол» США превращает космос в «спорную территорию боевых действий»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео