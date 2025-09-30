Без зубов, с поломанным носом и вырезанным кусочком черепа: цена славы Романа Курцына в кино

Роман Курцын мечтает стать русским Терминатором

Актер Роман Курцын раскрыл секрет своей возросшей популярности. Правда ли его зовут в кино только из-за внешности? И на что звезда готов ради идеальной фигуры? Какую пластическую операцию он отважился сделать? И во что вкладывает свои внушительные гонорары? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Рельефный торс, стальные мышцы и очаровательная искренняя улыбка. Неудивительно, что такая фактура сделала актера Романа Курцына новой мегазвездой.

Сейчас артист принимает участие в съемках сразу 13 кинопроектов. Режиссеры знают: этот накачанный голубоглазый блондин принесет стопроцентный успех любой картине.

«Знаете, мне продюсеры говорят: «Курцыну платят безумные деньги для того, чтобы он так выглядел», — говорит артист.

Курцын мечтает повторить судьбу Арнольда Шварценеггера и стать звездой крутых боевиков. Он считает, что легко сдвинет с этого пьедестала и знаменитого Гошу Куценко, и Игоря Жижикина, и даже бодибилдера Владимира Епифанцева.

«Если мы сейчас сказки снимаем как суперхиты, это очень круто заходит, то эти боевики, на которых мы выросли, на которых прошло мое детство и на чем мы мотивировались, их, к сожалению, такие мотивационные фильмы не снимают. И я бы хотел этот жанр забрать», — заявляет Курцын.

«Прекрасно представляю себе. Просто у нас пока такого не снимают. Как начнут, Рома первый», — говорит актер Сергей Чирков.

«Пока что я его не представляю, потому что он всегда в комических снимается. Но мне кажется, он к этому и идет, раз он следит за своей фигурой и хорошо питается. Его нигде не увидишь прямо на таких мероприятиях. Он чисто фанат своей работы. Он занимается работой, занимается спортзалом, и поэтому, я думаю, у него все впереди. Мы его еще увидим в боевике или в триллере, сто процентов», — заявляет певица Таша Белая.

Артист уверен, что у него все получится. Роман Курцын имеет идеальную фигуру и вкладывает в нее немало сил. Впервые в тренажерный зал и на секцию рукопашного боя он пришел в 13 лет, когда потерпел неудачу в школьной драке.

«Если б я чуть раньше начал, наверное, себя воспитывать, свой характер, стержень, то, скорее всего, в седьмом классе я бы не получил… И, может быть, не стал заниматься», — предполагает знаменитость.

Регулярные занятия спортом, а также оздоравливающие процедуры и закаливание артист подкрепил строгой дисциплиной в питании. И уже в 17 лет стал кандидатом в мастера спорта и чемпионом России по армрестлингу.

Сейчас артисту 40, он владеет азами кикбоксинга, джигитовки, кунг-фу и черным поясом по карате. Неудивительно, что Курцын легко справляется в кино со сложнейшими трюками без каскадеров и дублеров.

«Я сажусь на все шпагаты. И акробатику сам делал, то есть трюковая история абсолютно. Пришлось и песни петь, и фокусы показывать», — рассказывает артист.

Конечно, опасные трюки не всегда проходили для него бесследно. Роман Курцын не раз травмировался: ломал во время съемок ребра, нос, лодыжки.

«Допустим, зубы не мои. На съемочной площадке выбивали зубы, нос два раза ломали», — уточняет актер.

Однажды Курцыну пришлось даже лечь под нож хирурга.

«У меня вырезали кусочек черепа. Я делал в Болгарии падение назад и о железную платформу ударился», — делится артист.

Впрочем, ради исполнения мечты стать русским Терминатором знаменитость готов еще не раз пожертвовать собой. Правда, в данный момент режиссеры относятся к нему очень бережно и не дают участвовать в опасных сценах.

Ведь если Курцын получит травму, то встанет весь производственный процесс. Поэтому недополученный адреналин актер добирает в открытой им же школе каскадеров.

«У меня еще спортивная школа большая, 250 детей только каратистов. То есть у меня в Ярославле тоже большой спортивный комплекс, и там школа каратэ, школа каскадеров детская. И в общей сложности, наверное, детей 300 мы воспитываем. Они сейчас в Пятигорске снимаются, 70 детей из Ярославля поехали. Дети-каскадеры вообще единственные в стране, которые выполняют опасные трюки в кино», — рассказывает звезда.

Курцын не жалеет гонораров на развитие комплексов для детей. И даже так увлекся, что недавно открыл общеобразовательную частную школу.

«Потому что хочется сделать что-то классное. И, допустим, почему общеобразовательная школа родилась. Я, будучи школьником, ненавидел ходить в школу и каждый раз просыпаться с утра. Это была каторга. Однажды я проснулся, повел сына в школу и видел его глаза, которыми он сказал: „Я не хочу идти“. И я понял, что с этого момента надо делать что-то другое для того, чтобы он вставал с утра, мои дети, и хотели идти в школу. Вот им там очень нравится», — объясняет актер.

Но все же главное призвание артиста — кинематограф. Неизвестно, как Роман Курцын находит на все это время, но он уже попробовал себя и в режиссуре, а теперь мечтает стать продюсером экшн-картин.

«Сейчас уже четвертая картина, как генеральный продюсер, автор сценария, исполнитель главной роли. Я теперь делаю такие ходы: пишу под себя сценарий, сам продюсирую и снимаюсь в главной роли», — говорит артист.

Поклонникам Курцына остается только догадываться, есть ли у актера время на личную жизнь. В сети то и дело появляются новости о его любовных похождениях. А иногда он и сам провоцирует слухи.

«Она потрогала за попу меня. Я видел. Реально. Это вы были? В метро, когда езжу, постоянно вообще (трогают. — Прим. ред.). Только для того, чтобы потрогали за попу», — шутит Курцын.

Впрочем, вопрос о личной жизни был всегда запретным для актера. Известно лишь, что он давно и счастливо женат на актрисе Анне Назаровой. Они воспитывают сына и дочь.

Так что вряд ли у его поклонниц есть шансы покорить киномачо. Но это вовсе не мешает им преследовать звезду и томно вздыхать у экранов.