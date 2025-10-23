Путин: многодетные семьи должны стать нормой для России

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 43 0

Лидер РФ отметил возрастающие желание граждан к рождению детей.

Видео: Путин высказался про многодетные семьи в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Многодетные семьи должны стать нормой для России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

«Не раз говорил, что семья, где растут трое и больше детей, должна стать нормой, естественным образом жизни в нашей стране», — подчеркнул Путин.

По словам главы государства, все больше россиян желают, чтобы их семьи были многодетными. При этом он добавил, что быть отцом и матерью — это счастье. Российский лидер пояснил, что такое важное стремление не следует откладывать на долгий срок.

«Отцовство и материнство — это счастье, и это не нужно откладывать на потом», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России увеличат пособие по беременности и родам. В следующем году предельный размер таких выплат достигнет практически 956 тысяч рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.65
0.30 94.75
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:21
В Пхеньяне после шестилетнего перерыва снова открылся международный кинофестиваль
16:19
Суд приговорил блогера Сидоропуло к шести годам колонии
16:13
Путин согласился с необходимостью развития системы яслей в России
15:55
Путин: развитие программ льготных ипотек для семей с детьми — приоритет страны
15:51
«Главное — не распылять»: Путин указал на важность соблюдения целей маткапитала
15:40
Матвиенко: материнский капитал нужно перенаправить на поддержку многодетности

Сейчас читают

«Русская земля родит еще Кулибиных»: Пермякова верит в создание машины времени
«Что ты на себя надел?» — Киркоров часто спорит с Яной Рудковской о моде
Вернут свободу движения: лучшие упражнения от боли в спине и для красивой осанки
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео