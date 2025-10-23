Путин: многодетные семьи должны стать нормой для России

Многодетные семьи должны стать нормой для России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

«Не раз говорил, что семья, где растут трое и больше детей, должна стать нормой, естественным образом жизни в нашей стране», — подчеркнул Путин.

По словам главы государства, все больше россиян желают, чтобы их семьи были многодетными. При этом он добавил, что быть отцом и матерью — это счастье. Российский лидер пояснил, что такое важное стремление не следует откладывать на долгий срок.

«Отцовство и материнство — это счастье, и это не нужно откладывать на потом», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России увеличат пособие по беременности и родам. В следующем году предельный размер таких выплат достигнет практически 956 тысяч рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.