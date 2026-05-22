Осторожно, змеи! Почему рептилии вышли на охоту раньше обычного

Во многих регионах из-за аномально теплой весны раньше обычного проснулись змеи. Чаще всего их можно встретить у водоемов и на дачных участках. Однако, попадаются не только безобидные, но и ядовитые. От нападений уже пострадали десятки. Причем, больше всего в Ленинградской области. Один случай закончился летальным исходом.

Как вести себя при встрече с рептилиями — выяснил корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

Змеи в этом году проснулись раньше обычного. Причина — аномально теплая весна. Они все чаще появляются там, где их не ждут — на дачах, у озер, в лесах, на природе.

Укус змеи едва не стал смертельным для Газинура Исламова. Он показывает руку, которая стала стремительно опухать. Мужчина рассказывает: сначала даже не понял, что произошло. Родные не стали терять времени, сразу же повезли его в больницу. Врачи вовремя ввели противоядие — это и спасло ему жизнь.

«Собрал крапиву и думал: сначала задел сорняк, и чуть-чуть кровь пошла. Думаю: сорняк, кровь остановится. Кровь не остановилась. Пошло сразу жжение. Я уже понял, что это не сорняк», — рассказал пострадавший Газинур Исламов.

Еще один случай — в Удмуртии. Обычная рыбалка едва не закончилась трагедией. Мужчина не заметил гадюку в высокой траве и наступил на нее. Пока добирался до больницы, состояние резко ухудшалось. Говорит: больше всего боялся отключиться прямо за рулем.

«Пока я ехал, я уже понимал, что скоро вот-вот сознание потеряю. Меня тошнило, слабость была бешеная», — поделился пострадавший Антон Зиновьев.

Медики говорят: после укуса гадюки у человека есть всего несколько часов, чтобы успеть получить помощь. Однако именно в это время многие совершают смертельно опасные ошибки.

«Отсасывать нельзя, жгуты накладывать нельзя, разрезать раны нельзя. То есть максимум — придать неподвижное положение укушенной конечности и постараться выйти к людям либо позвонить кому-то, попросить помощи», — пояснила врач-анестезиолог и реаниматолог Александра Рылова.

Больше всего укусов зафиксировано в Ленинградской области. Только в мае там пострадали девять человек, один пациент скончался в больнице. В Ивановской области — шесть случаев, в Саратовской — четыре, в Карелии — три. Также укусы змей зарегистрированы в Краснодарском крае, Адыгее, Чувашии, Костромской, Ульяновской, Ярославской и Кемеровской областях.

«Это предгорье Дагестана. И мы здесь вместе со змееловом Зауром Агаевым. Мы очень осторожны, потому что сейчас мы ищем самую опасную змею России — гюрзу», — сообщил корреспондент.

«Это их традиционные места обитания. Они могут сейчас затаиться под камнями, в кустах», — рассказал герпетолог Заур Агаев.

С крючком и сачком в руках три часа заглядывали в расщелины, в кусты, но змей так и не встретили — может, даже к счастью. Вот как выглядит гюрза. Отличается от своих сородичей прекрасной маскировкой, скверным характером и очень сильным ядом. Убийственное комбо. Гюрза атакует молниеносно.

«Яд попадает в кровь, начинается умертвление клеиток сосудов, почек, сердца, легких, давление, наступает удушье. Если своевременно не оказать помощь, может быть и летальный исход», — добавил герпетолог Заур Агаев.

А вот турист в Дагестане наткнулся на гюрзу и остался жив. Еще снял яростный бросок змеи на камеру телефона.

Биологи предупреждают: сезон змей только начинается. Из-за жары пресмыкающиеся становятся активнее и все чаще выходят к людям. Специалисты советуют всегда помнить: такая встреча с ядовитой змеей может в лучшем случае отправить в реанимацию, а в худшем — лишить жизни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.