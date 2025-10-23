Неподалеку от места исчезновения Усольцевых пропал рыбак

В Красноярском крае пропал 54-летний мужчина, который отправился на рыбалку недалеко от станции Кой в Партизанском районе. Об этом сообщает URA.RU.

По данным КГКУ «Спасатель», заявление о его исчезновении поступило в полицию 21 октября. Известно, что 18 октября мужчина выехал к реке Мана, взяв с собой резиновую лодку и рюкзак с продуктами. Вернуться домой он собирался 19 октября, однако в этот день его телефон уже не отвечал.

Специалист по связям с общественностью службы спасения Александр Якимов сообщил, что поиски ведутся на реке Мана, где обследовано около 15 километров акватории, но пока безрезультатно.

Как уточняет NGS24, на берегу обнаружили лодку пропавшего, однако установить, что именно произошло, пока невозможно. Не исключается, что лодку могло унести течением во время того, как рыбак находился на суше. В районе наблюдается ледостав, что затрудняет поисковые работы.

Инцидент произошел примерно в десяти километрах от места, где исчезла семья Усольцевых. Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября, отправившись в поход к скале Буратинка. В их поисках участвовали более 1,5 тысячи человек, однако кроме автомобиля семьи найти ничего не удалось.

