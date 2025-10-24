«Ограбление века» в Лувре: спускавшихся на подъемнике воров сняли на видео

Появилось новое видео с грабителями, обокравшими Лувр почти на 90 миллионов евро

Новые кадры «ограбления века» сейчас обходят весь мир. Преступники, обокравшие Лувр почти на 90 миллионов евро после того, как провернули дело, не спеша спускаются на подъемнике. А внизу их ждут сообщники, вместе с которыми на скутерах, они и скрылись, бросив и угнанный грузовик, и лестницу.

Но самое удивительное — что это съемка не с камер видеонаблюдения. Поймал момент случайный прохожий на телефон. Ведь, как выяснилось, в главной сокровищнице Франции, как и в целом с системой безопасности дела обстоят плохо, что уже признала и директор самого Лувра.

«Если говорить о слабых местах, то они в том, что мы не смогли заблаговременно обнаружить появление воров. У нас устаревшая инфраструктура, которая не позволяет, если можно так выразиться, внедрять современное и новейшее оборудование видеонаблюдения, которое просто не справляется с этой задачей. Кроме того, у нас есть серьезные проблемы с размещением постов охраны в музее», — завила директор музея Лоранс де Кар.

Во французской полиции заявили, что на месте ограбления уже взято более 150 образцов ДНК и отпечатков пальцев. Однако зацепок, которые позволили бы выйти на след преступников по-прежнему нет.

