«Даже у обезьян таких губ нет»: врач оскорбила девушку во время приема

В Оренбургской области врач раскритиковала внешность пациентки во время приема

В Оренбургской области разгорелся скандал после того, как местная жительница по имени Марьям опубликовала в соцсетях видео с приема у врача. Девушка утверждает, что попала в больницу с острым холециститом и сильной болью из-за камней в желчном пузыре, однако вместо полноценного осмотра столкнулась с критикой своей внешности.

По словам пациентки, терапевт почти 20 минут обсуждала ее увеличенные губы, советовала избавиться от филлеров и заявляла, что в будущем это якобы негативно скажется на внешности девушки.

«У животных таких (губ. — Прим ред.) нет, у обезьян таких нет <…> Это некрасиво», — заявила врач.

Ролик быстро разлетелся по интернету и собрал миллионы просмотров. После общественного резонанса руководство медучреждения принесло девушке извинения, а самого врача попросили уволиться.

Однако у терапевта Елены Барышевой своя версия произошедшего. Женщина заявила, что пациентка сама начала отпускать колкости по поводу ее возраста, советовать ботокс и смеяться над морщинами.

По словам врача, девушку якобы сложно было понять: сначала она демонстрировала сильную боль, а затем неожиданно начинала улыбаться и смеяться. Барышева подтвердила, что действительно высказалась о внешности пациентки, поскольку губы девушки ее «поразили», однако уверяет, что опубликованное видео не отражает всей беседы целиком.

