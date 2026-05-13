В Москве вводят ограничения на публикацию данных о терактах и атаках БПЛА

Лилия Килячкова
Штраф за нарушение правил может достигать 200 тысяч рублей.

В Москве начали действовать ограничения на публикацию текстовых сообщений, фотографий и видеозаписей, на которых запечатлены последствия террористических актов и атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает портал mos.ru.

Новые правила направлены на обеспечение общественной безопасности и пресечение распространения недостоверных сведений. Под запрет попадают любые материалы, отражающие результаты применения средств поражения. Исключение сделано только для министерства обороны страны, мэра столицы и городского правительства — публикации из этих источников по-прежнему считаются допустимыми.

Введенные меры касаются не только общей информации о происшествиях, но и конкретных деталей, касающихся ущерба. Согласно тексту сообщения, гражданам и организациям запрещено тиражировать данные о вреде, причиненном здоровью или жизни людей, а также сведения о повреждении частного имущества и объектов критической инфраструктуры города.

За игнорирование установленных правил предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Для обычных граждан размер взыскания составит от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Должностным лицам за нарушение запрета придется заплатить значительно больше — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Самые крупные денежные санкции предусмотрены для юридических лиц: им грозит штраф в диапазоне от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.

В Москве вводят ограничения на публикацию данных о терактах и атаках БПЛА
