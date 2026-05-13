Искали несколько дней: пропавшего музыканта Сысоева нашли мертвым в Крыму

Пропавшего музыканта Сергея Сысоева нашли мертвым в Крыму

В Крыму нашли мертвым музыканта и преподавателя игры на ударных инструментах Сергея Сысоева, который ранее пропал без вести. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Тело 36-летнего мужчины обнаружили на окраине Симферополя.

«Тело обнаружено на окраине Симферополя. Криминальные признаки смерти отсутствуют», — сообщили в ведомстве.

Информация об исчезновении Сысоева ранее распространялась в социальных сетях. Коллеги музыканта пытались помочь в поисках и публиковали ориентировки.

По их словам, тело Сергея нашли во вторник. Родственников музыканта — мать и брата — уже уведомили о произошедшем. Следователи уточнили, что признаков насильственной смерти не выявлено. Обстоятельства случившегося продолжают устанавливать.

