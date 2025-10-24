Сын Михаила Круга устроил будущей жене проверку перед помолвкой

Сын Михаила Круга Александр личная жизнь

Фото: Instagram*/alexanderkkrug

Сын Михаила Круга, Александр, рассказал, что до помолвки он организовал проверку своей будущей жене Ульяне Сытиновой. Об этом сообщает 7Дней.ru.

По словам исполнителя, он специально организовал совместный отдых своей будущей жены с мамой Ириной. Александр хотел убедиться, что две важные для него женщины поладят и в семье не возникнет конфликтов. Только после этого в июне он вручил Ульяне кольцо и сделал предложение.

«Кольцо я купил заранее — до того, как мы полетели в Таиланд. Мы арендовали дом на время отдыха, и мне было важно увидеть, как они будут общаться вдвоем. Через десять дней я понял, что все хорошо, и тогда сделал предложение», — рассказал Александр.

Первые месяцы брака прошли гладко: мама артиста и невестка находятся в хороших отношениях. Ирина выбор сына полностью одобряет.

Александр и Ульяна узаконили отношения еще в начале августа. Пара познакомилась в прошлом году на съемках шоу «Давай поженимся!», где оба искали свою любовь. По словам звездного наследника, пышную свадебную вечеринку супруги решили отложить до 2027 года, когда смогут отметить событие с размахом.

