Звезды сериала «Пацаны» Джек Куэйд и Клодия Думит сыграли свадьбу
Церемония должна была быть тайной, но в социальные сети проскочили фотографии молодоженов.
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Dave Starbuck
Актеры американского сериала «Пацаны» Джек Куэйд и Клодия Думит тайно сыграли свадьбу. Об этом сообщили в газете The Independent.
Церемония прошла в небольшом австралийском городке Брейдвуд, население которого не достигает и 1800 человек. Поздравить молодоженов прилетели многие голливудские артисты: Том Хэнкс, Кевин Костнер, Алек Болдуин и Генри Голдинг. На свадьбе присутствовали и родители жениха — американские актеры Мег Райан и Деннис Куэйд.
Несмотря на все усилия организаторов, сохранить торжество в тайне не удалось. Местное кафе опубликовало в социальных сетях фото пары, поздравив молодоженов с радостным событием.
«Огромное счастье принимать вас у нас в любимом маленьком родном городе», — подписали публикацию сотрудники кафе.
Джек Куэйд и Клодия Думит познакомились во время работы над «Пацанами» в 2018 году, а уже через четыре года общественность узнала об их романе.
25%
