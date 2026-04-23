Звезды сериала «Пацаны» Джек Куэйд и Клодия Думит сыграли свадьбу

|
Светлана Стофорандова
Церемония должна была быть тайной, но в социальные сети проскочили фотографии молодоженов.

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Dave Starbuck

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актеры американского сериала «Пацаны» Джек Куэйд и Клодия Думит тайно сыграли свадьбу. Об этом сообщили в газете The Independent.

Церемония прошла в небольшом австралийском городке Брейдвуд, население которого не достигает и 1800 человек. Поздравить молодоженов прилетели многие голливудские артисты: Том Хэнкс, Кевин Костнер, Алек Болдуин и Генри Голдинг. На свадьбе присутствовали и родители жениха — американские актеры Мег Райан и Деннис Куэйд.

Несмотря на все усилия организаторов, сохранить торжество в тайне не удалось. Местное кафе опубликовало в социальных сетях фото пары, поздравив молодоженов с радостным событием.

«Огромное счастье принимать вас у нас в любимом маленьком родном городе», — подписали публикацию сотрудники кафе.

Джек Куэйд и Клодия Думит познакомились во время работы над «Пацанами» в 2018 году, а уже через четыре года общественность узнала об их романе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на свадьбе сына знаменитого футболиста Дэвида Бекхэма Бруклина и актрисы Николь Пельтц раввин несколько раз назвал жениха именем отца.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.83
-0.17 87.53
-0.44
