В Китае представили домашнего робота-гуманоида

Пекинская компания Noetix Robotics выпустила на рынок бытового робота-гуманоида под названием Bumi, предназначенного для использования в семьях и образовательных учреждениях. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

По данным издания, рост робота составляет 94 сантиметра, а вес — около 12 килограммов.

Разработчики отмечают, что Bumi символизирует новый этап в развитии рынка гуманоидных технологий, объединяя достижения науки с возможностью массового производства и доступной ценой.

Робот способен самостоятельно передвигаться на двух ногах, выполнять танцевальные движения и реагировать на команды пользователя. Его аккумулятора хватает в среднем на 1–2 часа автономной работы.

Ранее в Литве языковая инспекция попыталась оштрафовать робота-уборщика, который общался с посетителями супермаркета только на русском языке, однако сделать это не удалось. Об этом сообщает Delfi.

Инцидент произошел после того, как один из покупателей снял видео, где робот произносит фразу: «Извините, я иду в этом направлении. Пожалуйста, уступите дорогу». Запись распространилась в сети, и на основании ролика в Государственную языковую инспекцию поступила жалоба.

Представители ведомства подтвердили, что рассматривали обращение, однако наказать робота не смогли, поскольку действующее законодательство не предусматривает ответственности для искусственного интеллекта или автоматизированных систем.

